Da Milano avvertono: “Passare il turno è il minimo, Commisso vuole il trofeo”

Ma, soprattutto, il suo presidente Rocco Commisso vuole ancora arrivare in fondo e il sorteggio ha messo i viola nella condizione di poter «sbattere» sul favoritissimo Chelsea che ha dominato il tabellone delle 36 squadre che si è giocato dai primi di ottobre al 19 dicembre. «lo sono felice di giocare per un ulteriore trofeo - ha aggiunto il tecnico -È assurdo dire che una coppa non sia all'altezza. Per me la coppa è tutto, io sono qua anche per questo, essere in Europa è motivo d'orgoglio. Non vedo l'ora di giocare e di vincere»