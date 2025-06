Da Bologna: sondato Mandragora. Proposto Gudmundsson, ma il processo spaventa

Sondaggio Bologna per Mandragora, in scadenza nel 2026 coi viola. Gudmundsson offerto, ma il processo rimane un'incognita

Il Bologna avrebbe effettuato dei sondaggi per Rolando Mandragora . Lo riporta Il Resto del Carlino, quotidiano della città felsinea. Il classe '97 è in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2026 , Italiano lo ha già allenato a Firenze.

Un altro profilo che può entrare nei radar del Ds rossoblù Sartori è quello di Albert Gudmundsson. L'islandese è in uscita dai viola che non dovrebbe riscattarlo dal Genoa ed è stato proposto al club di Saputo. A novembre però - ricorda il quotidiano - è in programma il processo all’islandese per le accuse di cattiva condotta sessuale i patria. Per un fatto che risale al 2023: anche per questa ragione il Bologna nel ruolo preferisce pensare a Van Bommel e Wimmer.