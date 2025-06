Cura maniacale e gran professionista: perché la Fiorentina ha scelto Dzeko

Ieri Dzeko ha vissuto un primo assaggio della nuova realtà Fiorentina. Il club l'ha scelto per la grande professionalità e cura del corpo.

Si è consumato ieri - come vi abbiamo raccontato - il primo giorno di Edin Dzeko in maglia Fiorentina. Repubblica spiega anche i prossimi passaggi del tesseramento del gigante bosniaco, ieri ripartito subito per Roma. Ora un po' di vacanza e poi firma sul contratto e inizio ufficiale della nuova avventura. A fare la differenza nella scelta è stata la grande professionalità del giocatore, bravissimo nell'attenzione a cura del fisico e alimentazione, due elementi che gli stanno allungando la carriera.