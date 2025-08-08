Nel caso in cui Dodò rimanga la Fiorentina è alla ricerca di una sua alternativa. Guardando in casa verranno fatte delle valutazioni su Niccolò Fortini che potrebbe però partire. In quel caso il Corriere dello Sport elenca i nomi sondati dalla Fiorentina in estate:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Vice Dodò, Fortini in uscita. Zortea e Zanoli tra i nomi sul taccuino”
Corriere dello Sport
CorSport: “Vice Dodò, Fortini in uscita. Zortea e Zanoli tra i nomi sul taccuino”
Le valutazioni della Fiorentina sul vice Dodò
Tra questi c'è il classe '99 Nadir Zortea del Cagliari a cui piacerebbe salire un ulteriore gradino nella sua carriera. Ci sarebbe anche Alessandro Zanoli del Napoli, ma su di lui c’è forte il Bologna. Pradè e Goretti si sono informati con i suoi agenti qualche settimana fa, non è da escludere che tornino alla carica se la trattativa fra azzurri e rossoblù dovesse incepparsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA