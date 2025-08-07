VIOLA NEWS news viola stampa Corsie esterne. Gazzetta: “Fascia destra da rinforzare: incerto il futuro di Fortini”

Corsie esterne. Gazzetta: “Fascia destra da rinforzare: incerto il futuro di Fortini”

Niccolò Fortini
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle fasce
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle corsie esterne della Fiorentina:

La fascia sinistra è sistemata con Gosens e Parisi. A destra invece sorge un dubbio sul vice Dodò - per il quale si cerca ancora l'accordo per il rinnovo - perché non è scontata la conferma di Fortini.

