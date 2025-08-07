La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle corsie esterne della Fiorentina:
VIOLA NEWS news viola stampa Corsie esterne. Gazzetta: “Fascia destra da rinforzare: incerto il futuro di Fortini”
news viola
Corsie esterne. Gazzetta: “Fascia destra da rinforzare: incerto il futuro di Fortini”
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle fasce
La fascia sinistra è sistemata con Gosens e Parisi. A destra invece sorge un dubbio sul vice Dodò - per il quale si cerca ancora l'accordo per il rinnovo - perché non è scontata la conferma di Fortini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA