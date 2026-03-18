CorSport: “Vanoli pensa all’Inter. Tutti i cambi in vista del Rakow”

Dopo l’allenamento di scarico del martedì per chi aveva giocato a Cremona, oggi la Fiorentina vola in Polonia, dove domani a Sosnowiec (ore 18.45, annunciato il tutto esaurito con 11.000 spettatori) ci sono in palio i quarti di Conference.

Le scelte di Vanoli saranno con un occhio all’Inter: da Christensen tra i pali fino a Piccoli là davanti, passando per Comuzzo, Fortini, Fabbian. Da capire come risolverà la sostituzione Gosens, che sta meglio dopo il trauma toracico posteriore rimediato a Cremona, ma non sarà rischiato.