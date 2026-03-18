Dopo l’allenamento di scarico del martedì per chi aveva giocato a Cremona, oggi la Fiorentina vola in Polonia, dove domani a Sosnowiec(ore 18.45, annunciato il tutto esaurito con 11.000 spettatori) ci sono in palio i quarti di Conference.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Vanoli pensa all’Inter. Tutti i cambi in vista del Rakow”
Corriere dello Sport
CorSport: “Vanoli pensa all’Inter. Tutti i cambi in vista del Rakow”
Il turnover di Paolo Vanoli
Le scelte di Vanoli saranno con un occhio all’Inter: da Christensen tra i pali fino a Piccoli là davanti, passando per Comuzzo, Fortini, Fabbian. Da capire come risolverà la sostituzione Gosens, che sta meglio dopo il trauma toracico posteriore rimediato a Cremona, ma non sarà rischiato.
Possibili gli straordinari per Parisi da terzino sinistro (alternativa Balbo) con Harrison schierato di nuovo ala destra, mentre nel mezzo mancherà Brescianini, sicuro Ndour, potrebbe arretrare Fazzini. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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