CorSport sull’attacco: “Pradè potrebbe lavorare su un nome ancora mai uscito”

La Fiorentina sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco e l’inizio della settimana di Ferragosto potrebbe portare sviluppi concreti. Tra i nomi in cima alla lista c’è Cristian Shpendi , già seguito a gennaio e tuttora tra le prime opzioni per il ruolo di vice Kean.

Oltre a lui, il club viola segue con interesse Jacques Siwe, 25enne franco-camerunense del Guingamp in Ligue 2, sul quale potrebbe aprire a breve una trattativa ufficiale con la società francese. Un altro nome in considerazione è quello di Dominic Calvert-Lewin, classe 1997 ed ex Everton, già nel mirino lo scorso inverno e ora svincolato, che si è proposto alla Fiorentina e resta un’opzione aperta.