CorSport sul centrocampo: “Obiettivo sottotraccia. Si accelera in caso di cessione”

Quel che resta del mercato della Fiorentina è racchiuso in due obiettivi: l’attaccante che sia vice Kean e l’esterno destro che dia modo di rifiatare a Dodò, coprendo esattamente le due esigenze non soddisfatte nella stagione scorsa, ma stavolta lo saranno e il fatto di farlo alla fine dell’estate è solo un elemento contingente di tutta la situazione per vari motivi.