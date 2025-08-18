Quel che resta del mercato della Fiorentina è racchiuso in due obiettivi: l’attaccante che sia vice Kean e l’esterno destro che dia modo di rifiatare a Dodò, coprendo esattamente le due esigenze non soddisfatte nella stagione scorsa, ma stavolta lo saranno e il fatto di farlo alla fine dell’estate è solo un elemento contingente di tutta la situazione per vari motivi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport sul centrocampo: “Obiettivo sottotraccia. Si accelera in caso di cessione”
Corriere dello Sport
CorSport sul centrocampo: “Obiettivo sottotraccia. Si accelera in caso di cessione”
La Fiorentina farà un colpo anche in mezzo al campo?
Anzi, ci potrebbe essere un terzo obiettivo che va avanti in parallelo e sottotraccia: quello che riguarda il centrocampista. In questo caso dipende molto se rimangono o no tutti quelli che ci sono (Mandragora, Richardson e Ndour) accanto ai titolari in pectore Fagioli e Sohm: cinque possono anche bastare, altrimenti se uno va via ne arriva uno. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA