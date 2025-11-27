CorSport su Vanoli: “Meno pancia, più testa. Un allenatore più asciutto del solito”

Il Corriere dello Sport su Paolo Vanoli

Redazione VN 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 08:42)

Paolo Vanoli si presenta più lucido e misurato del solito alla vigilia del suo debutto europeo da allenatore, ribadendo la necessità di razionalità e di principi semplici ma fondamentali. Le sue risposte sembrano indirizzate soprattutto ai giocatori: commentando la prova di Pablo Marì contro la Juventus, sottolinea come il reparto debba sostenere chi è in difficoltà, richiamando il passaggio dal “io” al “noi”. Lo stesso vale per Comuzzo, apprezzato per la crescita ma invitato a migliorare tecnicamente e soprattutto a reagire agli errori senza paura. Vanoli insiste infatti sull’idea che l’errore sia accettabile, mentre è inaccettabile non provarci per timore di sbagliare.

Sul piano delle scelte di formazione, il tecnico conferma l’impiego di Dzeko e De Gea, spiegando di aver chiarito la decisione con Martinelli, considerato un ragazzo maturo e di prospettiva. Nessuna garanzia invece su Gudmundsson, su cui Vanoli esprime aspettative elevate: il rendimento in nazionale non deve ingannare, perché ora l’islandese è chiamato a un salto di responsabilità, diventando un trascinatore nei momenti difficili, come fanno i veri campioni.

La Conference League diventa inoltre una leva per migliorare anche in campionato: Vanoli ricorda che le grandi squadre giocano ogni tre giorni e che non devono esistere alibi. Analizzando l’Aek, elogia l’approccio propositivo di Nikolic e sottolinea la determinazione tipica delle squadre greche, che conosce bene grazie al suo passato da giocatore. Una vigilia, insomma, all’insegna della chiarezza e della crescita collettiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.