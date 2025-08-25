CorSport su Piccoli: “Tenuto in stand-by per evitare un’imbarazzante presenza da ex”

Il Corriere dello Sport commenta il pareggio della Fiorentina contro il Cagliari.Un'analisi forse un po' troppo severa, con un occhio rivolto anche alla situazione che riguarda Roberto Piccoli:
A Pioli sono venuti i sudori freddi e ha spedito a riscaldarsi mezza panchina, facendo capire di essere insoddisfatto della sua squadra e di essere pronto a decisioni drastiche. A una Viola in affanno per il furore agonistico del Cagliari è bastato spedire un buon pallone in area per volgere a proprio favore la partita. Assist di Gudmundsson, capocciata di Mandragora (non esattamente la sua specialità) e Cagliari sott’acqua. Pisacane con Gaetano e Idrissi ha aumentato la spinta mentre Kean ha tenuto in partita i rossoblù, spedendo alto da due metri un pallone che profumava di raddoppio. Un errore che sarebbe potuto costare caro alla Fiorentina se De Gea non si fosse trasformato in Superman su Gaetano e se Luvumbo non avesse per due volte calciato male da dentro l’area. Quando tutto sembrava perduto, Luvumbo ha conquistato l’ennesima punizione che il duo Gaetano-Luperto ha trasformato in uno strameritato pareggio. Oggi, la Viola accoglierà Piccoli, tenuto in stand-by per evitare un’imbarazzante presenza da ex, mentre Pioli non avrà tregua. Giovedì il ritorno di Conference League, con la qualificazione quasi in tasca, domenica la trasferta con il Torino. E là servirà un’altra Fiorentina.
