Rolando Mandragora e la Fiorentina continuano a dialogare alla ricerca di un accordo per il rinnovo di contratto. Una trattativa che, nonostante il precedente incontro a luglio, non è mai decollata. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sportnei prossimi giorni ci sarà un nuovo confronto per conoscere la volontà del giocatore che vorrebbe un ingaggio più alto degli 1,5 milioni.
CorSport su Mandragora: “La Fiorentina riflette, decisiva la prossima settimana”
Continuano i dialoghi tra Rolando Mandragora e la Fiorentina per il rinnovo di contratto
L'entourage di Mandragora aspetta la cessioni di qualche esubero per poter sperare in un trattamento migliore, ma la Fiorentina vuole capire se c'è la possibilità di trattare alle cifre della passata stagione. La società vuole risolvere la questione entro la prossima settimana per poter gestire un'eventuale cessione.
