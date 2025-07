CorSport sicuro: “Mandragora, tutto fatto per il rinnovo. Tempi e opzioni”

La Fiorentina sta per concludere il suo secondo acquisto a centrocampo (vedi Sohm), che potrebbe anche essere l’ultimo salvo eventuali sviluppi ad agosto, quando si valuterà la necessità di un regista dopo il rientro dal ritiro in Inghilterra. Tuttavia, in questa settimana potrebbe esserci un’ulteriore novità importante a centrocampo, rappresentata dal rinnovo di Rolando Mandragora, considerato ormai una formalità da chiudere nei prossimi giorni.

L’obiettivo è estendere l’attuale contratto, in scadenza a giugno 2026, fino al 2029, con possibile opzione per un altro anno. I dirigenti viola e l’entourage del giocatore cercheranno tra oggi e il weekend la data giusta per l’incontro decisivo al Viola Park, dove si punta a chiudere l’accordo in un clima di ritrovata serenità e fiducia reciproca. Lo scrive il Corriere dello Sport.