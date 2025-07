CorSport spinge: “Fiorentina-Sohm, mancano 2mln! Voluto da Pioli, il motivo”

La Fiorentina ha puntato con decisione su Simon Sohm, centrocampista svizzero autore di una stagione convincente in Serie A con 37 presenze e 4 gol. La società viola ha già presentato un'offerta da tredici milioni di euro, ritenuta importante e indicativa del forte interesse per il giocatore, valutato positivamente anche da Pioli per la sua fisicità, capacità d’interdizione e buone doti di inserimento offensivo. Sohm rappresenta una soluzione ideale per dare sostanza a un centrocampo tecnico ma ancora poco fisico.