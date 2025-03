CorSport senza dubbi: “Ecco chi giocherà in difesa. A centrocampo niente sorprese”

Per il Corriere dello Sport, non ci saranno ballottaggi di nessun tipo in difesa.

Il Corriere dello Sport, rispetto a La Nazione, cambia un solo giocatore negli 11 titolari. Infatti i difensore centrali nel 3-5-2 di Palladino anti-Atalanta davanti a De Gea, sarebbero Comuzzo, Pongracic e Ranieri, con Pablo Marì in panchina. Questa la motivazione: "Plausibile aspettarsi che Pablo Marí si accomodi in panchina per lasciare spazio a coloro che per potenziale, talento e centralità si sono meritati la maglia da titolare più spesso ultimamente".