Graziani: “Per 35 milioni avrei portato io Comuzzo a Napoli. Ecco chi avrei preso”

"Kean e Retegui insieme in nazionale"

"Spero che la Fiorentina mantenga lo zoccolo duro della squadra. Servirà tenere due buoni giocatori in ogni ruolo. Le squadre cha cambiano 10 elementi ogni stagione non crescono mai. Firenze è una città che ha una passione incredibile per il calcio. Considerando gli abitanti e l'amore che hanno per questa maglia, è una città senza eguali. Bisogna aver pazienza su Ndour. E' un ragazzo che ha avuto poco spazio, ma l'età è dalla sua parte. Dovrà ascoltare ogni consiglio possibile. E' un calciatore che ha i mezzi tecnici per fare bene. Non ha importanza chi gioca prima o dopo, tutti devono dare il 100%. Soprattutto nel calcio moderno con i 5 cambi. Kean è il centravanti della nazionale italiana. Spalletti deve pensare seriamente di far giocare Kean con Retegui"