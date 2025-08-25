Tra una settimana precisa chiuderà il calciomercato estivo. La società viola si guarda intorno, conscia di dover chiudere un altro paio di colpi se vorrà garantire a Pioli gli ultimi giocatori che ha chiesto: il centrocampista d'interdizione e il difensore veloce.
CorSport: “Pioli conta di presentarsi al Franchi il 13 con una squadra competitiva”
Manca davvero poco per completare la squadra inserendo quegli elementi considerati essenziali dal tecnico emiliano, che conta di presentarsi alla prima partita del Franchi (sabato 13 settembre contro il Napoli) con una formazione pronta e competitiva. I dirigenti sono al lavoro: adesso la volata finale.
Oggi è atteso l'arrivo di Roberto Piccoliche sosterrà le classiche visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto, la cui durata sarà di cinque anni. L'operazione Piccoli non è mai stata in dubbio: mercoledì le società hanno raggiunto l'accordo di massima per 25 milioni di euro più 2 di bonus, mentre nei giorni successivi la Fiorentina si è concentrata sulla definizione degli ultimi dettagli contrattuali (cosa che non ha destato alcuna preoccupazione a Pradè e Goretti, visti i rapporti non buoni ma ottimi con l'agente del calciatore Alessandro Lucci). Lo scrive il Corriere dello Sport.
