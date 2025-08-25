CorSport: “Pioli conta di presentarsi al Franchi il 13 con una squadra competitiva”

Oggi è atteso l'arrivo di Roberto Piccoliche sosterrà le classiche visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto, la cui durata sarà di cinque anni. L'operazione Piccoli non è mai stata in dubbio: mercoledì le società hanno raggiunto l'accordo di massima per 25 milioni di euro più 2 di bonus, mentre nei giorni successivi la Fiorentina si è concentrata sulla definizione degli ultimi dettagli contrattuali (cosa che non ha destato alcuna preoccupazione a Pradè e Goretti, visti i rapporti non buoni ma ottimi con l'agente del calciatore Alessandro Lucci). Lo scrive il Corriere dello Sport.