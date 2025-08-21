CorSport: “Piccoli, da erede ad alternativa di Kean. Doppia arma per Pioli”

Piccoli era un obiettivo di Pradè e Goretti già nel mese di luglio, pensato come erede di Moise Kean

Roberto Piccoli è sempre più un giocatore della Fiorentina, le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli. L'attaccante classe 2001 era un obiettivo di Pradé e Goretti già a luglio, quando si prospettava l'ipotesi che una squadra avesse potuto convincere Moise Kean a lasciare la Fiorentina pagando la clausola di 52 milioni di euro.