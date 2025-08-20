Pioli svela: “Volevo Kean al Milan. Me ne parlavano male, tutto falso”

Pioli vede Moise Kean voglioso di migliorarsi tutti i giorni. Il tecnico è convinto che giocherà una grande stagione

Nel corso dell'intervista rilasciata a Repubblica nel corso della quale ha sottolineato, tra le altre cose, che la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe come vincere uno scudetto, Stefano Pioli ha parlato anche di Moise Kean svelando anche un curioso aneddoto: