Pioli svela: “Volevo Kean al Milan. Me ne parlavano male, tutto falso”

Nel corso dell'intervista rilasciata a Repubblica nel corso della quale ha sottolineato, tra le altre cose, che la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe come vincere uno scudetto, Stefano Pioli ha parlato anche di Moise Kean svelando anche un curioso aneddoto:
Volevo Moise al Milan, anche se c’era chi parlava male di lui. Niente di vero, è un ragazzo serio che dà tutto. È un amico di Leao: due persone dal cuore grande. Ogni giorni gli faccio i complimenti per come lavora. Nel passato, quando era stato accostato al Milan, mi avevano detto che è uno che si allena poco ma non è vero nulla di tutto questo. Lo vedo voglioso, determinato, si arrabbia quando non gli arriva un pallone, deve migliorare nel timing dell’attacco alla profondità per non finire in fuorigioco, ma sono convinto che farà una grande stagione.
