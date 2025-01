CorSport: “Palladino sotto esame, lui più dei giocatori. Torino e Lazio decisive”

"Ho sentito il presidente Commisso e mi ha pregato di dirvi che il gruppo è unito. Con il tecnico non c'è nessun problema e non abbiamo contattato nessun altro allenatore". Così Alessandro Ferrari, prima della presentazione di Folorunsho , ha allontanato tutte le voci su un possibile cambio in panchina. Il Corriere dello Sport, analizza più nel dettaglio la posizione di Raffaele Palladino.

Sì, perché il tecnico della Fiorentina è sotto esame. Lui più dei giocatori, con la società pronta a dargli gli onori e gli oneri, in tutti i sensi. I dirigenti viola, partendo da Commisso, hanno difeso il lavoro dell'ex Monza ma adesso ogni partita sarà un esame, finché non sarà tornata la vera Fiorentina. Per lui e per i giocatori.