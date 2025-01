Folorunsho: “Qui per farmi riscattare. Io e Bove tanto simili quanto diversi”

E' tempo di presentazioni in casa viola. Oggi mercoledì 15 gennaio, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Michael Folorunsho , neo-acquisto viola, arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto

Quale è stato l'impatto con lo spogliatoio e perché la scelta della Fiorentina?

"E' uno spogliatoio sano fatto di bravi ragazzi. Ho avuto un'ottima impressione. E' un momento difficile, ma è normale soprattutto in questi campionati. Torneremo a gioire. Anche quest'estate ci sono stati dei contatti, ma mai veramente concreti. Non ci ho pensato un attimo a venire qui a gennaio. E' una squadra che ha fatto grandi passi per portarmi qui e io non posso far altro che esserne fiero".