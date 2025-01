CorSport: Viola sparano alto per Pongracic, il Napoli torna su Biraghi

Ostacoli per Pongracic, il Napoli si sposta sul terzino, ma guarda sempre in casa Fiorentina: ritorno di fiamma per Biraghi

Redazione VN 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 11:37)

Il Napoli è ancora interessato a Cristiano Biraghi. Vi abbiamo raccontato ieri del ritorno di fiamma del club azzurro per l'ex capitano viola, dettato dall'infortunio di Mathias Olivera. Ne scrive anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport: lo stop dell'uruguaiano potrebbe spostare il mirino su un esterno nella caccia al difensore. Per Marin Pongracic continuano a sorgere ostacoli sul cammino, la Fiorentina non ha intenzione di cederlo in prestito e la richiesta è estremamente alta, base di partenza intorno ai 20 milioni.

Per il terzino, si guarda comunque in casa Fiorentina col Napoli potrebbe anche pensare di tornare su un mancino. Un vecchio obiettivo: tipo Cristiano Biraghi, anche lui alla Fiorentina, in rottura con Palladino.