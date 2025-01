VN – Il Napoli torna su Biraghi, ecco perché. Bologna in stand-by

Cristiano Biraghi ancora non sembra vicino all'addio alla Fiorentina. Il Napoli potrebbe tornare su di lui

Il Napoli è interessato a Cristiano Biraghi . Nell'ultimo mese, si era parlato di un possibile scambio con Spinazzola, ma oggi, il ritorno di fiamma della squadra azzurra sarebbe dettato dall' infortunio di Mathias Olivera . L'esito degli esami hanno evidenziato per Olivera una "lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra". Si presuppone un rientro tra i 20 e 30 giorni . La squadra azzurra è dunque corsa ai ripari cercando una soluzione sul mercato. Biraghi, che già ha lavorato con Conte all'inter, sembra essere il profilo ideale.

Bologna

Si è parlato anche di Bologna nelle scorse settimane. Attualmente, però, i rossoblù non possono affondare il colpo perché Lykogiannis ha detto di no all’AEK Atene. Serve prima l'uscita del terzino greco per sbloccare la trattativa.