Corriere dello Sport

CorSport: “Nicolussi-Caviglia a Firenze, ma non al posto di Mandragora. Il piano”

Caviglia piace e non poco alla Fiorentina
Il Corriere dello Sport, dopo essersi soffermato sulla situazione di Mandragora,ha analizzato il centrocampo della Fiorentina. Questione diversa per gli altri centrocampisti della rosa.

Con la possibilità di slittare alla mediana a tre e la possibile partenza di Alessandro Bianco, si cerca anche un altro interprete di livello e il nome è sempre quello di Hans Nicolussi-Caviglia del Venezia, un giocatore che la Fiorentina ha seguito molto e per il quale ha effettuato dei sondaggi. Al centrocampista è interessato anche il Bologna.

