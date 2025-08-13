Il Corriere dello Sport, dopo essersi soffermato sulla situazione di Mandragora,ha analizzato il centrocampo della Fiorentina. Questione diversa per gli altri centrocampisti della rosa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Nicolussi-Caviglia a Firenze, ma non al posto di Mandragora. Il piano”
Corriere dello Sport
CorSport: “Nicolussi-Caviglia a Firenze, ma non al posto di Mandragora. Il piano”
Caviglia piace e non poco alla Fiorentina
Con la possibilità di slittare alla mediana a tre e la possibile partenza di Alessandro Bianco, si cerca anche un altro interprete di livello e il nome è sempre quello di Hans Nicolussi-Caviglia del Venezia, un giocatore che la Fiorentina ha seguito molto e per il quale ha effettuato dei sondaggi. Al centrocampista è interessato anche il Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA