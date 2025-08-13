CorSport: “Mandragora non vuole lasciare Firenze. Si sblocca il rinnovo?”

Dal lato del giocatore, la priorità è restare a Firenze. L’entourage non ha ancora discusso cifre con la dirigenza, ma chiede un adeguamento dell’ingaggio — attualmente 1,5 milioni l’anno, bonus compresi — per allinearlo a quello dei big dello spogliatoio. La trattativa potrà iniziare solo dopo che il club avrà liberato spazio nel monte stipendi, cedendo elementi considerati esuberi come Beltran, Ikoné e Kouamé. Situazione simile per i rinnovi di Moise Kean e Dodò, anch’essi in stand-by.