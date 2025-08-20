CorSport: “L’unico dubbio di Pioli in vista della gara di domani contro il Polissya”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla formazione in vista di domani

Alla vigilia della sfida europea contro il Polissya, Pioli sembra avere già chiara la formazione di base: difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea, Dodo e Gosens sulle fasce,centrocampo affidato a Sohm e Fagioli, con Kean e Gudmundsson in avanti. Resta però un dubbio sull’undicesimo titolare: la condizione fisica non ottimale di Dzeko potrebbe spingere l’allenatore a rinunciare al bosniaco dall’inizio per inserire un centrocampista in più, con Ndour favorito su Mandragora. In tal caso, il modulo diventerebbe un 3-5-2, già provato nell’ultima amichevole.

Le ultime rifiniture sono state dedicate soprattutto allo studio del Polissya e alla sistemazione dei movimenti difensivi, dopo alcune lacune emerse nella sconfitta contro la Nazionale Universitaria Giapponese. Con Pioli, la Fiorentina ha cambiato approccio sia nel pressing che nella fase difensiva rispetto alla gestione Palladino. Tra le note liete dell’estate spicca il giovane Eman Kospo, classe 2007 e neo convocato in Nazionale bosniaca, che si è guadagnato un posto stabile in prima squadra accanto a Dzeko.

La partita di domani sarà decisiva non solo per il percorso sportivo, ma anche per il futuro della stagione e del mercato: la qualificazione alla Conference League rappresenta una tappa fondamentale per le ambizioni viola. Pioli ha fissato un obiettivo preciso nello spogliatoio: Lipsia, 27 maggio 2026, data e sede della finale di Conference. La squadra sogna di riportare un trofeo a Firenze dopo oltre 24 anni, e la strada verso quel traguardo parte proprio dalla gara di Presov. Oggi, ultima sgambata al Viola Park e poi la partenza per la Slovacchia, dove Pioli parlerà in conferenza stampa. Lo scrive il Corriere dello Sport.