Tuttavia, la dirigenza e l’allenatore Raffaele Palladino vogliono accelerare i tempi per garantirgli maggiore serenità e continuità sul campo, soprattutto in un momento in cui la fascia sinistra è sotto osservazione per le situazioni di mercato riguardanti Biraghi e Parisi. La strategia punta a dare stabilità e confermare Gosens come elemento chiave della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.