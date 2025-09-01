CorSport: “La Fiorentina aveva chiesto pazienza a Lindelof. Comuzzo rimane?”

Le ultime mosse di mercato della Fiorentina di Pioli

1 settembre 2025

Tariq Lamptey è un nuovo giocatore della Fiorentina. Operazione da 6 milioni di euro più bonus per l'acquisto a titolo definitivo del terzino, che percepirà uno stipendio di 1,25 milioni l'anno. Bloccato da giorni, Lamptey è arrivato a Firenze nella mattinata di ieri per sostenere le classiche visite mediche e apporre la firma sul suo nuovo contratto. L’ormai ex Brighton si legherà al club di Rocco Commisso per i prossimi quattro anni. «Con Lamptey siamo praticamente a posto. Ci sono magari situazioni da chiudere in uscita»ha dichiarato il dg Alessandro Ferrari.

Era tutto fatto per Viktor Lindelof,il difensore aveva già trovato l'accordo con la Fiorentina sulla base di un contratto di due anni più opzione per il terzo. Nessun problema anche sull'ingaggio, che era vicino ai 2 milioni di euro a stagione. I viola avevano chiesto un po' di pazienza al difensore svedese, perché per accoglierlo avrebbero dovuto prima concretizzare una cessione: in particolare quella di Pietro Comuzzo.Alla fine l'ex Manchester United ha deciso di evitare il rischio di rimanere a piedi considerando che era svincolato, e ha accettato l'offerta dell'Aston Villa - contratto biennale - che sabato sera si era fatto avanti per anticipare Everton e Fiorentina.

Comuzzo resterà? A questo punto il dubbio è lecito.L'Atalanta era l'opzione più verosimile: in effetti i bergamaschi stavano valutando la possibilità di formulare una prima proposta alla società viola, che contava di riscuotere una cifra minima di 30-35 milioni. Niente da fare, lo ha confermato ieri Ferrari: «Dall’Atalanta non è arrivato nulla. Sta qua con noi, secondo me resta. Se poi arriva chissà cosa, o Pietro chiede di andare via, magari cambia lo scenario. Ma non ci risulta». I nerazzurri si sono convinti di non poter accorpare, in questo momento, una somma così onerosa, chiudendo le porte a ogni eventuale negoziato con la Fiorentina per il difensore classe 2005. Che a questo punto difficilmente se ne andrà. Lo scrive il Corriere dello Sport.