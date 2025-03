CorSport: “Il ricordo dello Zaniolo di Roma condiziona giudizi e aspettative”

Per adesso a Palladino non è riuscita la stessa magia realizzata con Kean, anzi, aver ingabbiato Zaniolo nel ruolo di punta sembra lo abbia depotenziato ulteriormente . Difficile che nella partita contro la sua ex squadra trovi un posto da titolare, vista la presenza di Gudmundsson, ma l'ex Roma potrebbe essere l'arma a partita in corso da sfruttare quando la difesa nerazzurra sarà più stanca.

Il riscatto

L'obbligo di riscatto scatterà soltanto al raggiungimento del 60% delle presenze in viola. Per adesso Zaniolo ha all'attivo solo tre gettoni da più di 30' (sotto questo minutaggio le partite non saranno valide per il riscatto) su 9 partite totali. Tra campionato e Conference League le occasioni potrebbero essere ancora molte, ma il suo futuro passa dalle prestazioni in campo. Lo riporta il Corriere dello Sport