Zaniolo, il futuro è adesso. Tra una proposta di matrimonio e un riscatto in bilico

Il futuro in viola?

Il momento calcistico per Zaniolo non è dei migliori, nonostante sul piano fisico la sua crescita è stata vista da tutti, Palladino compreso. Adesso servirebbe una vera chance, magari da 30', che contribuirebbe ad avvicinarlo al riscatto in viola. Mancano 9 presenze, proprio da 30', per vederlo anche l'anno prossimo in viola. Con 9 gare rimanenti in campionato e 5 (incrociando le dita) di Conference la strada è ancora lunga, ma per Zaniolo è obbligatorio cominciare adesso. Nonostante questo, secondo La Nazione, il suo destino sarà comunque ridiscusso in estate con il Galatasaray. Anche perché per Zaniolo, ora più che mai, la priorità è rimanere a Firenze