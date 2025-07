CorSport: “Il Parma si aspetta un’altra offerta viola per Sohm. Poi N. Caviglia”

L’asse tra Fiorentina e Parma si è attivato già da settimane, focalizzandosi principalmente su Kevin Sohm. Prima ancora di iniziare le trattative per Adrian Bernabé, i viola avevano già mostrato interesse per il centrocampista svizzero a fine giugno, avviando così un dialogo costante con il club emiliano.

La Fiorentina ha formulato una prima offerta da 13 milioni di euro per Sohm, cifra che però non soddisfa il Parma né il proprietario Krause. Dopo aver ceduto un giocatore importante come Bonny, il Parma non ha urgenza di vendere e chiede 20 milioni, lasciando quindi una distanza significativa con la proposta viola. Nonostante ciò, gli emiliani non escludono completamente la cessione e attendono una nuova proposta nei prossimi giorni.