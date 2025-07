VN – Fiorentina, contatti per Nicolussi Caviglia: prezzo, trattativa e concorrenza

Casting a centrocampo: il nome di Nicolussi Caviglia è un'opzione concreta per la Fiorentina

La Fiorentina ha mosso i primi passi per Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, reduce da una buona stagione al Venezia, è finito nel mirino dei viola, che hanno chiesto informazioni al club lagunare. Non sono però gli unici: anche il Genoa si è fatto avanti con concretezza per l’ex Juventus.