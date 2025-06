CorSport: “Gilardino torna in pole. Ma attenzione al ‘Mister X’ di Commisso”

Nel frattempo, il club viola non si ferma: continua a monitorare alternative come Thiago Motta, Francesco Farioli, Alberto Gilardino, che torna in pole, e aveva preso in considerazione anche Patrick Vieira (poi rinnovato col Genoa). Esiste inoltre un “mister X”, un nome tenuto segreto ma considerato come opzione concreta nel caso in cui le trattative con Pioli dovessero definitivamente arenarsi.