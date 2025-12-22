CorSport: “Firenze canta e si gira. La Fiorentina respinta dalla Curva Fiesole”

Il Corriere dello Sport sulla protesta della Curva Fiesole

Redazione VN 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 08:42)

La giornata di ieri al Franchi è stata segnata da forte tensione, già preannunciata dalla protesta della Curva Fiesole che sabato aveva annunciato venti minuti di assenza dagli spalti. Il messaggio è stato chiaro e deciso: lo striscione “Vergognatevi tutti!” e l’ingresso al momento esatto del gol di Mandragora hanno scandito l’inizio di una partita vissuta tra fumogeni, petardi e cori incisivi. Il resto dello stadio non ha replicato alla protesta, ma la Curva ha manifestato la propria posizione con grande convinzione, sostenendo la squadra “solo per la maglia” e ricordando che l’umore non cambierà facilmente.

Gli avvertimenti e le richieste alla società sono stati espliciti: cori come «Se andiamo in B, vi facciamo un c..o così» e «Società inesistente ma dov'è il presidente?» hanno sottolineato la tensione e l’esigenza di segnali concreti da parte della proprietà. Nonostante questo clima, la Curva ha alternato contestazione e sostegno alla squadra, con incitamenti incondizionati ma chiari messaggi di disappunto verso la gestione societaria, mostrando un livello di infuocata passione che non si vedeva da anni.

Al termine della gara, nonostante il 5-1 sull’Udinese, la Curva Fiesole ha scelto di fischiare e voltare le spalle ai giocatori, mentre altre tribune hanno applaudito. La decisione di togliere la fascia di capitano a Ranieri in favore di De Gea, secondo il club, è stata tecnica, per responsabilizzare il portiere in un momento delicato. La vittoria ha segnato la fine del ritiro imposto da Vanoli, con i giocatori tornati a casa e pronti a riprendere gli allenamenti. La settimana che conduce alla trasferta di Parma servirà a riordinare le idee e a cercare continuità, nella speranza di invertire finalmente un periodo negativo per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.