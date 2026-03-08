CorSport: “Firenze ferita e delusa. Fiorentina, alibi finiti. Blindato il VP”

La Fiorentina affronta il Parma in una partita decisiva, con la consapevolezza che non ci sono più margini di errore. (RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI) Nonostante il Franchi ridotto a circa 22mila posti per i lavori di ristrutturazione, sono attesi oltre 21mila tifosi pronti a sostenere la squadra. La Curva Fiesole sarà presente per spingere i viola, anche se le recenti sconfitte contro Jagiellonia e Udinese hanno lasciato grande delusione nell’ambiente. Nel frattempo la squadra ha scelto di compattarsi nel silenzio, con il Viola Park blindato e pochi segnali pubblici, mentre cresce la pressione su Vanoli e sui giocatori.