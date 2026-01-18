CorSport: “Fiorentina senza Kean. A Vanoli non rimane che Roberto Piccoli”

Oggi Moise Kean non sarà disponibile per la sfida della Fiorentina contro il Bologna a causa di un problema alla caviglia che lo limita dalla partita contro l’Udinese del 21 dicembre. Nonostante le strategie personalizzate di allenamento adottate per gestire l’infortunio, questa volta Kean non figura tra i convocati, lasciando la squadra senza il suo punto di riferimento offensivo, autore finora di soli cinque gol in campionato. Sarà quindi Roberto Piccoli a dover sostituire Kean, come già successo in precedenti assenze o gestioni mirate, ad esempio contro la Cremonese o la Lazio.

L’assenza di Kean complica la fase offensiva della Fiorentina, che dovrà fare affidamento su Piccoli come unico riferimento avanzato. Il reparto offensivo sarà supportato da quattro centrocampisti: Gudmundsson e Parisi sulle fasce, con libertà di inserimento e tiro, e Mandragora e Brescianini nel mezzo, mentre Nicolò Fagioli agirà da regista arretrato in posizione staccata, garantendo impostazione e copertura. La scelta di Vanoli riflette una strategia pensata per mantenere equilibrio tattico nonostante l’assenza del centravanti.