CorSport: “Fiorentina, giovedì arriva il Rakow. Ma la testa è tutta al campionato”

L'analisi del Corriere dello Sport

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 08:16)

La Fiorentina si trova davanti a un bivio: giovedì affronterà l’andata degli ottavi di Conference League, ma pochi giorni dopo giocherà una partita decisiva per la salvezza contro la Cremonese. Allenatore e squadra sono consapevoli che probabilmente serviranno due formazioni diverse, perché l’urgenza della situazione impone scelte pragmatiche. Vincere la Conference sarebbe storico, ma una retrocessione lo sarebbe altrettanto, in senso negativo: per questo il club sembra dare priorità alla permanenza in Serie A.

Vanoli dovrà quindi gestire attentamente le energie di una rosa già segnata da diversi acciacchi. La Fiorentina scenderà comunque in campo per vincere contro il Rakow, come sottolineato anche dal direttore sportivo Paratici, ma con la consapevolezza che la competizione europea dovrà essere affrontata con equilibrio. Il calendario infatti è molto complicato: dopo la sfida con i polacchi ci sarà lo scontro diretto con la Cremonese, poi il ritorno in Polonia e subito dopo la partita di campionato contro l’Inter. In caso di qualificazione, ad aprile si aggiungerebbero altri impegni europei che si incastrerebbero tra gare delicate per la salvezza.

Anche il clima attorno alla squadra riflette questa situazione. L’obiettivo iniziale della stagione, arrivare in fondo alla Conference League e interrompere un digiuno di trofei lungo 25 anni, è passato in secondo piano a causa della difficile posizione in campionato. La priorità ora è evitare la retrocessione, e le scelte tecniche andranno in questa direzione. Anche il pubblico sembra meno coinvolto: le partite europee al Franchi hanno registrato presenze piuttosto basse, segno di un entusiasmo ridotto in un momento complicato della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.