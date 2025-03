CorSport: “Fagioli vuole rimanere, Pradè si attiva. Ecco il riscatto anticipato”

Nicolò Fagioli si è rivelato protagonista assoluto nella sfida tra Fiorentina e Juventus, un match che ha rappresentato sia una dolce rivincita che un momento di forte emozione per lui. Dopo undici anni in bianconero, il centrocampista ha brillato con la maglia viola, regalando una prestazione di alto livello e sottolineando la sua crescita con due assist decisivi. Nel post-partita, ha espresso il suo affetto per la Juventus, ma ha anche ribadito la sua volontà di concentrarsi sulla nuova avventura alla Fiorentina, dove si è sentito subito accolto.