CorSport: “Dodò rimane, salvo 30mln. Se parte Sottil o Fortini ecco Zortea”

Nessuna novità sul fronte Dodò. Non si registrano riavvicinamenti di sorta: il brasiliano ha un contratto fino al 2027 e rimarrà un giocatore della Fiorentina , sempre che non arrivi un'offerta da almeno 30 milioni di euro.

A oggi non è pervenuta alcuna proposta. Questo non toglie che la società viola si stia guardando intorno per sostituire uno tra Niccolò Fortini e Riccardo Sottil. Continua a piacere Nadir Zortea del Cagliari, per il quale si potrebbe procedere con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni.