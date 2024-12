CorSport critica: “Franchi semideserto, che peccato. La Fiorentina merita di più”

Che peccato segnare sette gol in una coppa europea dentro uno stadio che è un cantiere, semideserto anche se abbondantemente riscaldato dai tifosi della Fiesole trasferiti nell’altra curva, la Ferrovia. Perdonateci, ma oggi questa Fiorentina meriterebbe un palcoscenico differente, dovrebbe vivere serate come quella di ieri in un’atmosfera più coinvolgente ed entusiasmante. Ma tant’è, questo è ciò che tocca quest’anno ai viola, capaci di giocare un’altra partita senza errori, senza sbavature, stavolta però con un’incisività in attacco dirompente. Dall’1-0 al Cagliari ai 7 gol di ieri, la prima volta della Fiorentina in una competizione europea: altro record raggiunto