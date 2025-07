CorSport avvisa: “Attenzione al Manchester United. Possibile assalto a Kean”

A quarantotto ore dalla scadenza della clausola rescissoria, Moise Kean ha finalmente dato un primo segnale chiaro sul suo futuro: ha deciso di rifiutare definitivamente le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Dopo un confronto con il suo procuratore Alessandro Lucci, l’attaccante ha espresso la volontà di restare in Europa. La Fiorentina, al momento, non è stata ancora ufficialmente informata di questa decisione, poiché Kean è ancora aperto a eventuali offerte da club europei che potrebbero arrivare all’ultimo momento.

La situazione si sta facendo sempre più delineata: Kean non ha mai preso seriamente in considerazione l’offerta dell’Al-Qadsiah e non si è sbilanciato sull’interesse dell’Al-Hilal. L’unico scenario ancora potenzialmente aperto è quello legato al Manchester United, che potrebbe muoversi proprio nelle ore finali prima della scadenza della clausola. Questa possibilità mantiene i riflettori accesi e i tifosi della Fiorentina ancora in attesa di sviluppi definitivi.