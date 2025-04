CorSport a Palladino: “La qualificazione è merito di Kean. Non doveva andare così”

La Fiorentina raggiunge per il terzo anno consecutivo la semifinale di Conference League, stavolta sotto la guida di Raffaele Palladino, succeduto a Vincenzo Italiano. Un traguardo importante per il tecnico esordiente e per una squadra che dimostra continuità europea, anche se il percorso per arrivarci è stato tutt’altro che lineare. I protagonisti assoluti sono stati Kean, autore del gol del pareggio e al suo 26° centro stagionale, Mandragora con una rete e un assist, e De Gea, decisivo con una parata cruciale nel primo tempo. Dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio, la Fiorentina è crollata nella ripresa, lasciando spazio al Celje che ha addirittura ribaltato il punteggio. Solo un lampo di Kean ha evitato i supplementari e tenuto vivi i sogni viola.