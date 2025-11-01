VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “I viola non possono permettersi due attaccanti. Dzeko insidia Gud”

L'analisi del Corriere dello Sport sull'assetto dell'attacco viola contro il Lecce.
Il Corriere dello Sport analizza oggi le possibili scelte di Stefano Pioli in vista di Fiorentina-Lecce.  In particolare, il quotidiano si sofferma sull’attacco gigliato, dove la Fiorentina due attaccanti “puri” adesso non se li può permettere per stessa ammissione di Stefano Pioli, con la formula giusta che è rappresentata al momento da Kean più uno "vicino e non sulla stessa linea di Moise", per dirla proprio con le parole dell’allenatore parmigiano. E uno con quelle caratteristiche precise è Albert Gudmundsson, che difatti c’era al Meazza e c’era domenica scorsa nella partita con i rossoblù di Italiano e autore del primo rigore per l’1-2: è (sarebbe) difficile non immaginarlo domani lì al fianco di Kean, perché è questa la coppia che assicura più incisività in zona-gol (3 reti e 2 assist l’islandese, 2 reti e 1 assist l’ex Juventus), ma, a proposito di dubbi, Pioli le riprove le vuole giustamente fare tutte fino all’ultimo prima di eliminarli. E così si tiene aperta l’ipotesi Dzeko, che da centravanti è capace di fare il “falso” trequartista giocando vicino a Kean per attitudini tecniche ed evoluzione tattica con il trascorrere delle stagioni.

