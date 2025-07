Corsa, sudore e poco pallone, poi via agli esperimenti tattici. Il programma di Pioli

Due settimane inglesi, due programmi molto diversi. Ecco come lavorerà la Fiorentina di Pioli in Inghilterra

Altre due settimane di ritiro, in Inghilterra, per mettere benzina nelle gambe, lavorare sulla condizione fisica ma anche trovare il giusto ritmo partita, visto le tre amichevoli di livello fissate con Leicester, Nottingham e Manchester United. A Burton upon Trent nello Staffordshire, centro di allenamento delle squadre giovanili inglesi la Fiorentina cercherà nuove certezze in vista del debutto ufficiale del prossimo 21 agosto in Conference e del 24 in serie A a Cagliari.