CorFio: “Una Fiorentina coraggiosa e il merito è di Paolo Vanoli”

I segnali emersi sono comunque incoraggianti, a partire dall’atteggiamento coraggioso scelto da Vanoli. Il tecnico opta per un 4-3-3 offensivo, con un tridente vero, Brescianini a centrocampo, Ranieri di nuovo titolare e Gosens inizialmente in panchina. L’idea è chiara: pressione alta e aggressione alla costruzione del Como di Fabregas. Dopo un avvio equilibrato, il vantaggio nasce proprio così: palla recuperata da Fagioli e giocata di qualità del numero 44, bravo tra rimpallo favorevole, finta e conclusione sul primo palo. Un gol che celebra al meglio il suo recente compleanno e suggella un primo tempo fatto di cinismo, attenzione e solidità.