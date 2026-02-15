Viola News
CorFio: “Una Fiorentina coraggiosa e il merito è di Paolo Vanoli”

Corriere Fiorentino su Paolo Vanoli
Nel giorno di San Valentino, nello scenario suggestivo del lago di Como, la Fiorentina si concede una vittoria tanto inaspettata quanto preziosa. Il successo per 1-2 permette ai viola di agganciare momentaneamente il Lecce e di prepararsi con maggiore fiducia al delicatissimo derby contro il Pisa. Resta però l’incognita della continuità: senza conferme, questa impresa rischierebbe di restare una parentesi piacevole ma isolata, come già accaduto dopo il successo di Bologna.

I segnali emersi sono comunque incoraggianti, a partire dall’atteggiamento coraggioso scelto da Vanoli. Il tecnico opta per un 4-3-3 offensivo, con un tridente vero, Brescianini a centrocampo, Ranieri di nuovo titolare e Gosens inizialmente in panchina. L’idea è chiara: pressione alta e aggressione alla costruzione del Como di Fabregas. Dopo un avvio equilibrato, il vantaggio nasce proprio così: palla recuperata da Fagioli e giocata di qualità del numero 44, bravo tra rimpallo favorevole, finta e conclusione sul primo palo. Un gol che celebra al meglio il suo recente compleanno e suggella un primo tempo fatto di cinismo, attenzione e solidità.

Nella ripresa arriva la prova più temuta, quella della gestione. Stavolta però la Fiorentina dimostra maturità: recupera ancora alto, Mandragora si inserisce e conquista il rigore trasformato da Kean per lo 0-2. Quando tutto sembra sotto controllo, riemergono le consuete complicazioni: espulsione di Vanoli per proteste, autogol di Parisi e finale in trincea. Ma, per una volta, senza beffa. E forse, proprio su quel ramo del lago di Como, potrebbe essere cominciata una storia diversa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

