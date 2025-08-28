Viola News
CorFio sul Franchi: “Lo stato dei lavori e del cantiere. Basteranno 12 mesi?”

Il punto sui lavori al Franchi
Continuano i  lavori allo stadio Franchi. Il Corriere Fiorentino spiega nel dettaglio a che punto sono le operazioni di rinnovamento dell'impianto viola:

Le impalcature sotto la Tribuna per il restauro della copertura sono state rimosse, mentre la Torre di Maratona ha ancora i ponteggi. Rispetto a inizio giugno davanti alla Fiesole i progressi sono visibili, ma la posa dei gradoni appare lontana. Esternamente all’impianto è stata allestita un’area protetta, che verosimilmente sarà sfruttata dai macchinari sia per l’innalzamento della nuova Fiesole, sia per installare la copertura che si estenderà dalla Tribuna laterale fino a metà Maratona. L’obiettivo sarebbe quello di poter aprire al pubblico questi settori per il centenario della Fiorentina di fine agosto 2026. Poi l’attuale cantiere si ribalterà, i lavori si sposteranno in Ferrovia più le parti adiacenti di Maratona e Tribuna. Manca un anno. Saranno sufficienti 12 mesi per questo traguardo?

