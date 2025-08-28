Continuano i lavori allo stadio Franchi. Il Corriere Fiorentino spiega nel dettaglio a che punto sono le operazioni di rinnovamento dell'impianto viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio sul Franchi: “Lo stato dei lavori e del cantiere. Basteranno 12 mesi?”
news viola
CorFio sul Franchi: “Lo stato dei lavori e del cantiere. Basteranno 12 mesi?”
Il punto sui lavori al Franchi
Le impalcature sotto la Tribuna per il restauro della copertura sono state rimosse, mentre la Torre di Maratona ha ancora i ponteggi. Rispetto a inizio giugno davanti alla Fiesole i progressi sono visibili, ma la posa dei gradoni appare lontana. Esternamente all’impianto è stata allestita un’area protetta, che verosimilmente sarà sfruttata dai macchinari sia per l’innalzamento della nuova Fiesole, sia per installare la copertura che si estenderà dalla Tribuna laterale fino a metà Maratona. L’obiettivo sarebbe quello di poter aprire al pubblico questi settori per il centenario della Fiorentina di fine agosto 2026. Poi l’attuale cantiere si ribalterà, i lavori si sposteranno in Ferrovia più le parti adiacenti di Maratona e Tribuna. Manca un anno. Saranno sufficienti 12 mesi per questo traguardo?
© RIPRODUZIONE RISERVATA