CorFio su Vanoli: “Non pensi alle parole, ma spieghi l’assenza di varianti tattiche”

Questo il continuo dell'analisi di Leonardo Bardazzi sul Corriere Fiorentino. Dopo la squadra, la critica passa a Paolo Vanoli:
«I giocatori si facciano un esame di coscienza», aveva detto Vanoli dopo Udine. Una frase persino scontata, visto il tonfo friulano. E ieri l’allenatore ci ha messo il carico: «Ogni frase viene strumentalizzata». Ma cosa sia la Fiorentina di oggi è sotto gli occhi di tutti. La squadra gioca frenata dalle ansie e non vince, e le poche volte che ha un moto d’orgoglio, la settimana dopo si sente bella e finisce per farsi male da sola. Cadendo di nuovo. L’allenatore — che, va detto, ha ereditato una situazione pesantissima — più che concentrarsi sulle parole, dovrebbe spiegare perché, quando non si accende Fagioli, la squadra non ha varianti tattiche. Mai un fraseggio, mai una sponda sul centravanti, mai una sovrapposizione ma solo tanti, prevedibili, cross dalla trequarti campo. «Il punto va bene»: la frase di Vanoli a fine partita, racconta benissimo quanto, anche lui, sia consapevole delle difficoltà. Perché col Parma serviva vincere, e non certo pareggiare. Le assenze di Kean e di Solomon ovviamente sono state pesantissime, ma qui parliamo di qualcosa di molto più profondo di una semplice partita sbagliata. C’è una Fiorentina da ripensare da capo a piedi e una salvezza ancora da raggiungere. Passando, per l’appunto, per il bollente lunedì di Cremona. Che vale molto, forse quasi tutto.
