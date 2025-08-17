CorFio su Gosens: “Un no non solo tecnico. Juric si dovrà mettere l’anima in pace”

L’Atalanta ha provato un nuovo assalto per riportare a Bergamo Robin Gosens,già protagonista in nerazzurro per cinque stagioni. La Fiorentina, però, ha subito respinto ogni tentativo: per il direttore sportivo Pradè l’esterno tedesco è incedibile e centrale nel progetto viola, al punto da non prendere in considerazione alcuna trattativa, nemmeno di fronte a possibili rilanci.