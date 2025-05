CorFio su Comuzzo: “Fiorentina chiamata a rispedire al mittente le offerte”

In un momento complicato a causa dei recenti risultati negativi, la Fiorentina ha messo un punto fermo sul proprio futuro annunciando il rinnovo di contratto di Pietro Comuzzo fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno. Arrivato nel settore giovanile nel 2018, il difensore ha esordito in Serie A nell’ottobre 2023 con Italiano in panchina e ha trovato continuità con Palladino, conquistando anche la convocazione in Nazionale maggiore.