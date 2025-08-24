CorFio spiega: “Ecco quando arriva Piccoli. Difesa? Pioli chiede ancora qualcosa”

I viola insomma si sono iscritti alla lotta per le posizioni che contano, tanto è vero che anche il mercato può ancora regalare pedine preziose, a centrocampo, in difesa dove l’allenatore gradirebbe un difensore rapido, e sulla corsia destra con Lamptey del Brighton che resta nel mirino se Fortini dovesse partire. In attesa di poter aggregare Piccoli che sosterrà le visite mediche domani quando il gruppo viola sarà rientrato al Viola Park.