CorFio spiega: “Ecco quando arriva Piccoli. Difesa? Pioli chiede ancora qualcosa”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Formazione a parte, intorno al club viola c’è grande curiosità e anche per questo l’avvio del campionato è stato quanto mai atteso: senza mezzi termini Pioli ha detto di voler alzare l’asticella, citando la Champions e la voglia di costruire qualcosa di duraturo.
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle mosse di mercato in casa Fiorentina
I viola insomma si sono iscritti alla lotta per le posizioni che contano, tanto è vero che anche il mercato può ancora regalare pedine preziose, a centrocampo, in difesa dove l’allenatore gradirebbe un difensore rapido, e sulla corsia destra con Lamptey del Brighton che resta nel mirino se Fortini dovesse partire. In attesa di poter aggregare Piccoli che sosterrà le visite mediche domani quando il gruppo viola sarà rientrato al Viola Park.
Davanti a De Gea oggi intanto sarà riproposto il terzetto Comuzzo, Pongracic, Ranieri, in un 3-4-2-1 nel quale Pioli chiederà a Gudmundsson di crescere nell’attacco alla profondità, come capitato sul terzo gol al Polissya.
