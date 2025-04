CorFio spiega: “Commisso nessuna offerta a Kean. Bayern? Lui vuole essere titolare”

Il futuro di Kean resta legato a diversi fattori. La clausola rescissoria da 52 milioni di euro è attiva dal 1° al 15 luglio, e nel caso in cui una big europea decidesse di versarla offrendo anche un ingaggio molto superiore, la scelta passerebbe al giocatore. Il Bayern Monaco, in cerca di un attaccante giovane da affiancare a Kane, sembra tra i club interessati. Tuttavia, Kean potrebbe valutare l’addio solo davanti alla prospettiva di un ruolo centrale in un progetto ambizioso, non come semplice alternativa in panchina.